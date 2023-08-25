Стало известно, когда Пугачева вернется в Россию: точную дату раскрыла нумеролог

Осенью прошлого года Алла Пугачева вместе с мужем и детьми перебралась в Израиль. Правда, периодически она наведывается в Россию, что заставляет поклонников задуматься: а не собирается ли певица вернуться насовсем? На этот вопрос ответила нумеролог Марияна Анаэль.
«В том году у нее знаковыми были цифры 3,16, которые символизируют разрушение карьеры, продажу недвижимости и потерю репутации», - объяснила эксперт и добавила, что именно прошлый год стал для Пугачевой тяжелым в связи со скандальными ситуациями вокруг ее имени.
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Нумеролог высчитала: Алла Борисовна может вернуться в Россию, но произойдет это не раньше, чем через три года.
«В 2025 году у Аллы Борисовны все прекрасно. У нее есть счастье, успех и радость. А вот в 2026-м она может вернуться обратно в Россию. Именно тогда у нее будут цифры 7 и 20, обозначающие воссоединение с народом», - приводит слова эксперта издание «МК».