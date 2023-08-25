Какую зарплату получает в Новом Рижском театре Чулпан Хаматова — подняли ценник

Только оказавшись за границей Чулпан Хаматова тут же дала слезливое интервью, пожаловавшись на бедственное положение. Артистка плакала, что тех денег, что она взяла с собой, ей едва ли хватит на достойную жизнь. А привыкла актриса, как все мы понимаем, к хорошему.

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В прессе до сих пор активно обсуждают доход Чулпан Хаматовой. Если по началу в Новом Рижском театре, куда пристроили звезду, она получала порядка 800 долларов (75,5 тысяч рублей), то теперь ценник все-таки подняли. Чулпан, по слухам, получает в театре зарплату в 1200 долларов (чуть более 113 тысяч рублей). Довольна ли актриса? Не известно.