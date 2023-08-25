«А чем Агата занимается? Дети у мачехи?»: Брутян привела Мию к стилисту — Тимофей как хвостик, рядом

Зепюр Брутян можно сказать стала многодетной мамой, когда согласилась выйти замуж за Павла Прилучного. Вместе с мужем в ее семье появились еще и двое его старших детей от предыдущего брака. В stories своего микроблога возлюбленная «мажора» то и дело постит свежие фото и видео, на которых она проводит время с пасынком и падчерицей. При этом сам Павел не всегда находится рядом с ними. Мало того, что супруги брали отпрысков в отпуск на море, Зепюр и вернувшись домой, проводит много времени с Тимофеем и Мией, как самая заботливая мачеха.

Поклонники заметили, что в микроблоге самой Агаты Муцениеце ее дети в последнее время мелькают не так часто, как на страничке в личном профиле у Брутян. Многие даже пошутили, что жена Павла Прилучного уделяет детям Муцениеце больше времени, чем новорожденному сыну Микаэлю.

Вот к примеру, вместе с Тимофеем Зепюр пришла в торговый центр. Они вместе отвели Мию к стилисту-парикмахеру. Пока падчерице делали новую прическу, Брутян едва не уснула на плече у Тимофея.

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