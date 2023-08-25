Новые татуировки: Анджелина Джоли набила себе кресты на пальцах

Анджелина Джоли. Фото: Global Look Press

Неужели это некое послание бывшему мужу?

На днях голливудская актриса Анджелина Джоли сделала себе новые татуировку — на внутренней стороне средних пальцев. Ее татуировщик Мистер К опубликовал в социальной сети результаты своей работы, но размыл снимок.

«До сих пор не могу поверить, что я действительно схватил ее за руку и сделал ей тату. Угадаете, что у нее на ладони?» — написал он.

В ответ на это в Интернете появилось множество спекуляций, что новые рисунки несут некое послание бывшему мужу звезды Бреду Питту. Как только появились первые фото папарацци, на которых можно было рассмотреть руки Анджелины, тату-мастер выложил нормальный снимок и опроверг слухи о том, что Брэд тут как-то замешан. Оказалось, что актриса заказала себе некие кресты.

Новые татуировки Анджелины Джоли. Фото: соцсети

«Прежде всего, я сожалею обо всех плохих предположениях и искренне извиняюсь перед Анджелиной за стресс, который мог ей причинить, — написал татуировщик в новом посте. — Эта татуировка представляет собой два кинжала в геометрической и абстрактной форме и не имеет ничего общего с религией или крестом».

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Осталось понять, зачем Джоли нужны «кинжалы» на пальцах, будто она персонаж компьютерной игры Assassin's Creed.

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