Стала известна дата открытия памятника Юре Шатунову в Москве: на церемонию приедут вдова и дети

Больше года прошло со дня смерти всенародно любимого солиста группы «Ласковый май» Юры Шатунова. Артисту внезапно стало плохо, он начал жаловаться на боли в груди, друзья повезли его в больницу. Но помочь врачи не успели. Совсем скоро на его могиле состоится открытие памятника, о чем рассказала вдова звезды Светлана.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Церемония состоится на Троекуровском кладбище, где похоронен Шатунов, в день его 50-летия – 6 сентября.

На открытие приедет сама вдова, а также дети певца – сын Дэннис и дочка Эстелла. Начало мероприятия запланировано на 10 утра, сообщает сайт aif.ru.