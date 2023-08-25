Намокшая Туктамышева в бикини без пуш-ап сверкнула сочными прелестями на пляже: бедра обернула полотенцем

Звезда фигурного катания Елизавета Туктамышева вместе с другими спортсменами прилетела в Сочи. Здесь она не столько отдыхает, сколько работает – вместе с шоу Или Авербуха они регулярно выходят на лед, чтобы порадовать жителей и гостей города новым проектом «Письма любви».

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Шоу будет проходить в течение всего бархатного сезона, так что Лиза на черноморском курорте осталась надолго.

В свободное время Туктамышева посещает пляж и показала, как встретила накануне закат на камушках. Обернув после купания бедра в полотенце, фигуристка расположилась на берегу. Верх тела прикрывать не стала, сверкнув сочными прелестями в бикини без пуш-ап.