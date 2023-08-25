«Можно было сделать сериал лучше»: звезда «Сватов» Васильев объяснил, почему покинул комедию на пике популярности

Сериал «Сваты» стал всенародно любимой комедией с первых своих серий в 2008 году. С тех пор вышло несколько сезонов ситкома, а его герои – семья Будько и семья Ковалевых – обожаемые персонажи у зрителей многих стран по сей день.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Однако в пятом сезоне народный артист РФ Анатолий Васильев, исполнитель роли главы семейства Ковалевых, или дедушка Юра, покинул проект. Зрители были расстроены, поскольку любили этого интеллигентного и смешного добряка. Сам Васильев, наконец, объяснил, почему покинул проект на пике его популярности.

«У меня очень большая творческая неудовлетворенность была. Я считал и до сих пор уверен, что если бы при такой любви зрителей, при таком уважении и при такой мощной работе – а у нас там только сценаристов было человек восемь! - можно было сделать сериал лучше. Я единственное пожелание выдвигал: чтобы мы стали поглубже, покрупнее, поинтереснее для человеческой души», - объяснил Васильев сайту aif.ru.

Между тем, создатели ситкома не слышали Васильева и считали лишним наличие глубины. Им было достаточно, что сериал поверхностный, пошутили – посмеялись.