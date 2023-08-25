«Счастье, что мы вместе»: Домнина после выхода Костомарова на лед сделала заявление

Фигурист Роман Костомаров полгода сражался за свою жизнь. Его выписали из больницы летом, лишившегося стоп и кистей рук, и он приступил к реабилитации. Спортсмену установили протезы на ногах, и он взял такой темп тренировок, что все разводили руками и восторгались. Настоящим сюрпризом для жителей и гостей Сочи стал выход Костомарова на лед в шоу Ильи Авербуха.
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Оказалось, что Костомаров вернулся на лед надолго. Шоу Авербуха в Сочи будет длиться до конца сентября, и Роман в паре с женой Оксаной Домниной будет показывать номер.
«Вернуться на лед - это было наше совместное с Романом решение», - заявила жена фигуриста сайту «КП-Кубань». – «И я очень рада, что вся наша семья здесь, на льду в Сочи. Это больше счастье, что мы вместе».