Не вернется и не заработает: сбежавшего из страны Меладзе постигла печальная участь

Старший из братьев Меладзе, продюсер и композитор Константин Меладзе сбежал из России и обосновался в Европе в 2022 году, где залег на дно. В Италии у него есть роскошная недвижимость с видом на Альпы, сам Меладзе на связь с подписчиками не выходит, перестал давать концерты. А теперь, как сообщает kp.ru, лишился российского ВНЖ и вести никакую деятельность уже не сможет - следом его ИП было ликвидировано.

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