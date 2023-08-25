Не вернется и не заработает: сбежавшего из страны Меладзе постигла печальная участь

Старший из братьев Меладзе, продюсер и композитор Константин Меладзе сбежал из России и обосновался в Европе в 2022 году, где залег на дно. В Италии у него есть роскошная недвижимость с видом на Альпы, сам Меладзе на связь с подписчиками не выходит, перестал давать концерты. А теперь, как сообщает kp.ru, лишился российского ВНЖ и вести никакую деятельность уже не сможет - следом его ИП было ликвидировано.
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В Москве у Меладзе и его жены Веры Брежневой остался особняк в элитном поселке, который они срочно пытались продать. Видимо, предвидя свою участь в России, композитор начал сбывать сначала свой бизнес по организации звездных мероприятий, а затем и песни, написанные для группы «ВИА Гра» и Брежневой.