«Директор возвращается с тренировки»: Евгений Плющенко показал, как поставил на коньки своего младшего сына

Евгений Плющенко смог стать выдающимся фигуристом. Он много лет выступал на соревнованиях и стал олимпийским чемпионом. Во всем его поддерживает жена Яна Рудковская. Она помогает ему создавать ледовые шоу. А также у пары растет сын Александр, которого родные называют Гном Гномыч. Он уже выступает на льду и завоевал много наград в фигурном катании.
А в 2020 году с помощью суррогатной мамы у пары появился сын Арсений. Мальчик стал путешествовать с родителями. Плющенко отметил, что мальчик любит все контролировать, поэтому его прозвали директором. В два года фигурист поставил наследника на коньки. Накануне он выложил видео, где его младший сын вышагивает на коньках.
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«Директор возвращается с тренировки», – написал Евгений.
Одни поклонники пришли в восторг. А другие посчитали, что родители рано возлагают на ребенка столько отвественности. «Опять и этого на коньки? Что то другое уже можно?», «Ого, вот это прогресс. Уже ходить сам может. Круто, будем рады увидеть три Плющенко на льду», «И Арсюша на коньках, молодец», — стали писать подписчики.