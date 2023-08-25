«Директор возвращается с тренировки»: Евгений Плющенко показал, как поставил на коньки своего младшего сына

А в 2020 году с помощью суррогатной мамы у пары появился сын Арсений. Мальчик стал путешествовать с родителями. Плющенко отметил, что мальчик любит все контролировать, поэтому его прозвали директором. В два года фигурист поставил наследника на коньки. Накануне он выложил видео, где его младший сын вышагивает на коньках.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».