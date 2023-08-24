Клава Кока в крохотном платье обнажила манкие бедра: бесстыдно запустила руку между ног, лишив фанатов дара речи

На этот раз Клава вернулась в Москву после отпуска с возлюбленным. Она проводит время на новых съемках. 24 августа блондинка поделилась кадром, на котором предстала в крохотном платье с рюшами и укороченном жакете. Певица сидела на стуле, оголив изящные бедра. При этом артистка бесстыдно запустила руку между ног.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».