Клава Кока в крохотном платье обнажила манкие бедра: бесстыдно запустила руку между ног, лишив фанатов дара речи

Клава Кока уже больше пяти лет выступает на сцене. Она стала востребованной исполнительницей. Блондинка выпускает песни и часто щеголяет в смелых нарядах. В 27 лет она мечтала о семье и детях, поэтому согласилась искать жениха в шоу «Сердце Клавы». Проект покажут этой осенью, но звезда призналась, что на съемках ее любовь завоевал таинственный избранник.
На этот раз Клава вернулась в Москву после отпуска с возлюбленным. Она проводит время на новых съемках. 24 августа блондинка поделилась кадром, на котором предстала в крохотном платье с рюшами и укороченном жакете. Певица сидела на стуле, оголив изящные бедра. При этом артистка бесстыдно запустила руку между ног.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были взбудоражены увиденным. Многие посчитали кадр слишком пикантным. Другие решили, что звезда его выложила случайно.
«Ой, какие ножки», «Словно похудела», «Руки то прям там! Клава!», «Вот стыд! Нет слов», «У тебя есть парень, уже нельзя грустить», «Коротковат наряд», — стали писать в Сети.