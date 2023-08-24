Брутян привела подросшую дочку Муцениеце в салон красоты: Мия сделала новую прическу, подражая мачехе

Зепюр Брутян снимается в кино. Она отметилась к картинах «В клетке», «Последний аксель». Уже года актриса счастлива в браке с Павлом Прилучным. Они вместе выходят в свет, порой даже играют в театре на одной сцене. А весной у супругов родился сын Микаэль. Звезда сериала «Мажор» помогает жене, одаривает цветами и даже свозил ее на Мальдивы этим летом.
Новая избранница актера подружилась с его детьми от первого брака с Агатой Муцениеце. Сын Тимофей и дочка Мия отдыхают в доме Прилучного, так как их мама пока занята на работе. На этот раз Брутян решила сводить их в кино. Перед этим она завела падчерицу в салон красоты, где ей заплели косички.
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На этот раз многие решили, что Мия подражает мачехе. Так как у Зепюр кудрявые волосы от природы, порой она делает косички, чтобы ходить с такой прической несколько дней.
Поклонники восхитились женой Прилучного, которая так тепло относится к детям Муцениеце. «Классная такая», «Как быстро выросла Мия», «Она милашка! Очень идет прическа», «Даже похожа с Брутян», — стали писать подписчики.