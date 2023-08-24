Брутян привела подросшую дочку Муцениеце в салон красоты: Мия сделала новую прическу, подражая мачехе

Новая избранница актера подружилась с его детьми от первого брака с Агатой Муцениеце. Сын Тимофей и дочка Мия отдыхают в доме Прилучного, так как их мама пока занята на работе. На этот раз Брутян решила сводить их в кино. Перед этим она завела падчерицу в салон красоты, где ей заплели косички.

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