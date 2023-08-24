«О-ля-ля»: Алсу в латексном комбинезоне перевоплотилась в Барби — в 40 лет блеснула точеной фигурой без изъяна

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон в России, когда была еще совсем юной. Спустя годы певица продолжает давать концерты и порой появляется на телевидении. Она в свои 40 лет активно держит себя в форме. Артистка не боится экспериментировать с образами. Лишь на днях звезда вернулась из отпуска, который провела с дочками в Лондоне.
На этот раз Алсу появилась на новых съемках. Она предстала в неожиданном образе. Певица решила покрасоваться в латексном комбинезона в самом модном цвете сезона — розовом. Она словно перевоплотилась в Барби, похваставшись своей точеной фигурой. Артистке также сделали укладку в виде голливудской волны и макияж с акцентом на глаза.
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«О-ля-ля! Девушка!» — восхитила певицей подруга.
Она даже сравнила ее с принцессой Жасмин из мультика «Аладдин». Многие поклонники были впечатлены тем, как выглядит Алсу. Ее осыпали комплиментами.