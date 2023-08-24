«О-ля-ля»: Алсу в латексном комбинезоне перевоплотилась в Барби — в 40 лет блеснула точеной фигурой без изъяна

На этот раз Алсу появилась на новых съемках. Она предстала в неожиданном образе. Певица решила покрасоваться в латексном комбинезона в самом модном цвете сезона — розовом. Она словно перевоплотилась в Барби, похваставшись своей точеной фигурой. Артистке также сделали укладку в виде голливудской волны и макияж с акцентом на глаза.

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