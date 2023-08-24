«Ох, кто-то хорошо кушает»: пополневшая Бузова в «золотом» бикини устроила колыхания груди на пляже — дразнит парней

Ольга Бузова уже больше 19 лет работает на телевидении. Она стала одной из самых популярных персон в России. Бывшая ведущая «Дома-2» все чаще облачается в откровенные наряды. В свои 37 лет она следит за фигурой и не перестает привлекать мужское внимание. Недавно звезда улетела в Турцию, где то и дело красуется в купальнике.
Очередной день Ольга провела на пляже. Она решила позагорать в золотистом купальнике. Телеведущая поплескалась в море, а потом стала загорать. Она продемонстрировала свои округлые прелести фигуры во всей красе. Трусы впились в ее мякоть.
«Я высыпаюсь, хорошо кушаю. Набрала два-три килограмма», — призналась артистка.
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Потом Бузова надела брюки палаццо и накинула халатик, который не стала застегивать. Она пробежалась по побережью, устроив колыхания груди. Поклонники поразились тому, как телеведущая поправилась. «Вот это раздобрела», «Ну хоть грудь появилась», «Она прям стала женственнее», «Ох, кто-то хорошо кушает», — прокомментировали кадры подписчики.