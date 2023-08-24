«Ох, кто-то хорошо кушает»: пополневшая Бузова в «золотом» бикини устроила колыхания груди на пляже — дразнит парней

Очередной день Ольга провела на пляже. Она решила позагорать в золотистом купальнике. Телеведущая поплескалась в море, а потом стала загорать. Она продемонстрировала свои округлые прелести фигуры во всей красе. Трусы впились в ее мякоть.

«Я высыпаюсь, хорошо кушаю. Набрала два-три килограмма», — призналась артистка.

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