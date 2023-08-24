47-летняя Тина Канделаки в прозрачной юбке годе блеснула своими прелестями: произвела фурор — все ахнули

В свои 47 лет бизнесвумен следит за фигурой. Она часто облачается в смелые наряды. На этот раз Канделаки предстала в эффектном образе. Она была в прозрачной юбке годе и жакете на запах. Телеведущая подчеркнула свои стройные ноги. Образ дополняли белые туфли и миниатюрная сумка. Волосы она собрала в тонкую высокую косу.

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