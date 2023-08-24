47-летняя Тина Канделаки в прозрачной юбке годе блеснула своими прелестями: произвела фурор — все ахнули

Тина Канделаки давно стала именитой персоной. Многие ее знают еще благодаря передачам «Детали» и «Самый умный». И вот уже больше года она занимает пост директора телеканала ТНТ. На этот раз в Москве состоялась презентация нового телевизионного сезона. Также мероприятие было устроено еще и в честь пятилетия платформы Premier. Тина появилась на публике.
В свои 47 лет бизнесвумен следит за фигурой. Она часто облачается в смелые наряды. На этот раз Канделаки предстала в эффектном образе. Она была в прозрачной юбке годе и жакете на запах. Телеведущая подчеркнула свои стройные ноги. Образ дополняли белые туфли и миниатюрная сумка. Волосы она собрала в тонкую высокую косу.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Многие были восхищены тем, как выглядит Тина. Но нашлись и те, кто посчитал лук очень дерзким. «Ох, какая», «Вот это фигура», «Мартиша! Прям попадание в образ», «Как эффектно», «Мрачный наряд», «Круто выглядит, как всегда», — стали писать фанаты в Сети.
Добавим, что на презентации нового телевизионного сезона ТНТ появились многие звезды: Сергей Светлаков с женой, Наталья Бочкарева и другие известные персоны.
Тина Канделаки. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro