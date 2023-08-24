Бузова намочила свою налившуюся грудь под струйками воды прямо на улице: пикантное видео поразило народ

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она регулярно появляется на публике в смелых нарядах. Артистка в свои 37 лет старается выглядеть моложе и следить за фигурой. Она признается, что из-за частых перелетов и загруженного графика ей не всегда удается быть в форме. Более того, уже два года звезда не была с мужчиной.
На этот раз Ольга проводит отпуск в Турции. Она предстала в смелом наряде, когда нежилась на яхте. Телеведущая поправилась, но не стесняется оголяться. Она устроила танцы, демонстрируя свои формы во всей красе. Лишь парео прикрывало ее тыл.
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А вот вечером Ольга сняла пикантное видео. Она приняла душ прямо на улице. Телеведущая навела струйки воды прямо на грудь, намочив свое тело. При этом она чувственно открыла рот. Артистка принимала душ на фоне заката. Поклонники были ошарашены увиденным.
«Ох, что с ней?», «До такой степени уже плохо без мужчины?», «Нам уже фоток в бикини достаточно», «Остановите ее», — стали писать в Сети.