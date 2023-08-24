Севастьянова в рубашке на узле и юбке с разрезом блеснула изящными формами: на яхте обнажила свои прелести

Уже несколько недель Каролина отдыхает в Европе. Сначала она была во Франции, а потом оказалась в Италии. Гимнастка решила насладиться морской прогулкой. Она предстала в белой рубашке на узле и силуэтной юбке с разрезом. Спортсменка оголила свой плоский живот. Севастьянова подчеркнула свои изящные изгибы фигуры, позируя на яхте.

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