Севастьянова в рубашке на узле и юбке с разрезом блеснула изящными формами: на яхте обнажила свои прелести

Каролина Севастьянова уже давно стала известной на весь мир художественной гимнасткой. Она посвятила жизнь спорту и завоевала множество наград, включая олимпийское золото. Примечательно, что теперь она регулярно путешествует. В свои 28 лет чемпионка следит за фигурой, одевается в женственные наряды и готовится к свадьбе с новым возлюбленным.
Уже несколько недель Каролина отдыхает в Европе. Сначала она была во Франции, а потом оказалась в Италии. Гимнастка решила насладиться морской прогулкой. Она предстала в белой рубашке на узле и силуэтной юбке с разрезом. Спортсменка оголила свой плоский живот. Севастьянова подчеркнула свои изящные изгибы фигуры, позируя на яхте.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Каролина. Гимнастка получила множество комплиментов. «Прям леди», «До чего красивая», «Это бесподобно», «Выглядит потрясающе», «Любуюсь этим животиком», «Ох, как же прекрасна», — стали писать подписчики.