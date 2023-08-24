«Покрестили Демьяна»: Лена Катина и ее муж впервые показали своего маленького сына — копия отца с рыжими волосами

Лена Катина с юных лет блистала на сцене. Она стала популярной исполнительницей. Экс-солистка группы «Тату» всегда стремилась создать семью. В 2022 году она устроила личную жизнь. Артистка вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова, а уже к Новому году объявила, что беременна. В июле звезда стала мамой во второй раз.
У Катиной родился сын. Пара назвала его Демьяном. Бизнесмен признавался, что находится на седьмом небе от счастья. Он забрал жену из роддома. А вот 22 августа супруги покрестили малыша. В соцсети Дмитрий выложил трогательный кадр с наследником. Он впервые показал его лицо. По словам Спиридонова, мальчик пошел в него.
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Дмитрий Спиридонов с сыном. Фото: соцсети
«Покрестили Демьяна», — отметил он.
«Мое драгоценное счастье. Демьян разговорчивый, весь в отца», — добавил муж певицы.
Поклонники пришли в восторг от кадров. Многие согласились, что малыш растет копией отца. «Как же вы сильно похожи», «Очаровательный мальчик, весь в папку», «Ну какой чувак. Вы классные!», «Вылитый отец! Такой хорошенький малыш!», «Какие глазищи!», «Нос — Лены, уши — ваши, Дима», — прокомментировали пост подписчики.