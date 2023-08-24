«Покрестили Демьяна»: Лена Катина и ее муж впервые показали своего маленького сына — копия отца с рыжими волосами

У Катиной родился сын. Пара назвала его Демьяном. Бизнесмен признавался, что находится на седьмом небе от счастья. Он забрал жену из роддома. А вот 22 августа супруги покрестили малыша. В соцсети Дмитрий выложил трогательный кадр с наследником. Он впервые показал его лицо. По словам Спиридонова, мальчик пошел в него.

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