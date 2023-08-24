Бузова в купальнике повернулась к народу своим «орехом»: манкий вид сзади — две половинки в форме сердца

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в России. Примечательно, что артистка в свои 37 лет старается следить за внешностью. Она не смогла обрести счастье в личной жизни, но старается искать жениха. Недавно телеведущая уехала в Турцию. Она то и дело публикует пикантные кадры.
На этот раз Ольга понежилась на пляже. Она не скрывает, что довольна своими формами. В этом году артистка поправилась, а в июле она активно занималась спортом. На этот раз она покрасовалась в мини-бикини лазурного цвета. Блондинка повернулась к камере своим тылом. Она решила козырнуть своими округлыми ягодицами. Трусы впились в ее мякоть.
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«Ну а за этими фотографиями уже следуют пляж, море, веселье, любовь, радость, вкус арбуза, гуляние до утра. Выбираем лучший кадр, ваше самое любимое — в конце», — заявила она.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие осыпали ее комплиментами. «Это необыкновенно прекрасно!», «Какие яркие краски», «Оля, ты красотка, фигура огонь», «Просто хороша», «Пятая точка стала внушительной», «Все картошку лопает», — стали писать в Сети.