Бузова в купальнике повернулась к народу своим «орехом»: манкий вид сзади — две половинки в форме сердца

На этот раз Ольга понежилась на пляже. Она не скрывает, что довольна своими формами. В этом году артистка поправилась, а в июле она активно занималась спортом. На этот раз она покрасовалась в мини-бикини лазурного цвета. Блондинка повернулась к камере своим тылом. Она решила козырнуть своими округлыми ягодицами. Трусы впились в ее мякоть.

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