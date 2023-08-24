Марина Африкантова опять отправилась к косметологу: новое лицо звезды «Дома-2» — фото

Марина Африкантова. Фото: соцсети

После расставания с мужем Марина всерьез взялась за свою внешность.

Звезда «Дома-2» продолжает улучшать свою внешность. После скандального расставания с мужем Романом Капаклы, который сбежал от нее к любовнице, Марина всерьез занялась собою. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Девушка значительно похудела, прошла процедуру SMAS-лифтинга, а теперь решилась на изменение формы и размера губ. Об этом Африкантова сообщила в своем блоге.

Сначала Марина показала фото из кабинета косметолога. А спустя несколько часов продемонстрировала результат.

Марина Африкантова. Фото: соцсети

Вместо привычных объемных губ теперь на лице блондинки красуется так называемый «плоский бант». И, судя по ее хорошему настроению, звезда «Дома-2» полностью довольна результатом. 

Читайте также