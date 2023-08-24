Марина Африкантова опять отправилась к косметологу: новое лицо звезды «Дома-2» — фото

Звезда «Дома-2» продолжает улучшать свою внешность. После скандального расставания с мужем Романом Капаклы, который сбежал от нее к любовнице, Марина всерьез занялась собою.
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Девушка значительно похудела, прошла процедуру SMAS-лифтинга, а теперь решилась на изменение формы и размера губ. Об этом Африкантова сообщила в своем блоге.
Сначала Марина показала фото из кабинета косметолога. А спустя несколько часов продемонстрировала результат.
Марина Африкантова. Фото: соцсети
Вместо привычных объемных губ теперь на лице блондинки красуется так называемый «плоский бант». И, судя по ее хорошему настроению, звезда «Дома-2» полностью довольна результатом.