Марина Африкантова опять отправилась к косметологу: новое лицо звезды «Дома-2» — фото

Звезда «Дома-2» продолжает улучшать свою внешность. После скандального расставания с мужем Романом Капаклы, который сбежал от нее к любовнице, Марина всерьез занялась собою.

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Девушка значительно похудела, прошла процедуру SMAS-лифтинга, а теперь решилась на изменение формы и размера губ. Об этом Африкантова сообщила в своем блоге.

Сначала Марина показала фото из кабинета косметолога. А спустя несколько часов продемонстрировала результат.