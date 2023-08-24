Почему Джоли невзлюбила родную дочь Шайло, а приемную Захару обожает

Дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло всего 17 лет, а она успела пережить развод родителей, скандалы в семье, ссоры с мамой.

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Шайло – первая кровная наследница знаменитых артистов, к ней всегда было повышенное внимание репортеров и блогеров. Возможно, это сразу наложило отпечаток на ее внутреннее состояние. В 2008 году Брэд Питт признался, что Шайло ненавидит свое имя и просит ее называть мужским – Джоном или Питером.

Также девочка отказалась носить женские вещи и на годы перебралась в брюки. Однако в конце 2021 года Шайло внезапно появилась на красной дорожке с матерью с длинными волосами в очаровательном платье.

В это же время в СМИ просочилась информация от знакомых Анджелины Джоли о том, что Шайло мечтает покинуть дом матери. Девочка якобы заявила: «Я хочу жить в нормальной обстановке».

Одна из бывших сотрудниц Джоли сказала прессе, что та терпеть не может дочь из-за ее поразительного сходства с Брэдом Питтом.

Теперь Анджелина Джоли все чаще появляется с приемной дочкой Захарой, которая имеет темный цвет кожи и не бьет своим видом по нервам голливудской актрисе. Мачеха и падчерица всегда трепетно держат за руки друг друга. Захара во всем слушается приемную мать, в отличие от строптивой Шайло.

По материалам: Woman.ru