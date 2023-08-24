Юлия Михалкова без нижнего белья присела на ступеньки: выгуливает прелести иностранцам на радость

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова улетела с родными на отдых в Арабские Эмираты. Актриса подчеркнула, что отпуск у нее будет недолгим, буквально передышка перед новым телесезоном.

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Но и нескольких дней красотке оказалось достаточно, чтобы навести шуму не только в Сети, но и на улицах курорта. Она решила пофотографироваться, а нижнее белье для этого не надела.

Расположившись на ступеньках, Михалкова в топе из двух лент, соединенных тонкой горизонтальной перемычкой, продемонстрировала свою красоту. Ахнули и прохожие, и люди в ее Телеграм-аккаунте. Получился весьма откровенный образ, но саму Михалкову он в краску не вогнал.