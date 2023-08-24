Звезде «Сватов» Людмиле Артемьевой прилетело от экранного мужа: «Мне стыдно было находиться рядом, ненавижу это вообще»

Актеры Анатолий Васильев и Людмила Артемьева несколько лет снимались в сериале «Сваты», играя интеллигентную супружескую пару Ковалевых. Но за кадром, как оказалось, они имели разные взгляды на свою популярность, которая благодаря комедийному проекту зашкаливала.

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Артемьева, по словам Васильева, была слишком резкой по отношению к народу. Поклонники готовы были на руках носить звезд, но актриса этого не ценила.

«Людмила шарахала людей так, что к ней подойти нельзя было», - рассказал aif.ru Васильев. – «Вот реально! Мне стыдно было находиться рядом при этом, я убегал. И ради чего срыв такой, такая непримиримость?! К ней подходят как к любимому человеку, любимой актрисе, женщине. И вдруг такое к зрителям отношение. Я ненавижу это вообще».

Ранее Васильев поделился мнением о том, что оскорбившую народ Аллу Пугачеву можно было бы простить, если бы она извинилась перед соотечественниками.