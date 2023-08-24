Звезда сериала «Сваты» Васильев уверен, что Пугачеву можно простить: «Алла, можешь просто сказать одно слово»

Но русский народ мог бы простить артистку, если бы она нашла в себе смелость признать свою ошибку.

«Мне ей хочется сказать: ну если, Алла, ты любима народом, просто можешь сказать одно слово заветное. Это слово «простите». И все будет открыто, и скажут тебе: возвращайся, Алла, береги себя, а мы — тебя», - поделился мнением Васильев с сайтом aif.ru.

Однако, это вряд ли случится, считает актер, поскольку в Примадонне, по его мнению, слишком раздута гордыня.