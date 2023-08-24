Звезда сериала «Сваты» Васильев уверен, что Пугачеву можно простить: «Алла, можешь просто сказать одно слово»

Звезда сериала «Сваты», народный артист РФ Анатолий Васильев, снявшийся более чем в 60 картинах, высказал свое мнение по поводу оскорбившей россиян Аллы Пугачевой.
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Примадонна, уезжая жить в Израиль, бросила своим соотечественникам «были холопами, стали рабами». Народ обиделся на нее за это. Васильев же считает, что артистка отличается резким нравом и этот сыграло с ней злую шутку. Ведь подобные оскорбления просто недопустимы.
Но русский народ мог бы простить артистку, если бы она нашла в себе смелость признать свою ошибку.
«Мне ей хочется сказать: ну если, Алла, ты любима народом, просто можешь сказать одно слово заветное. Это слово «простите». И все будет открыто, и скажут тебе: возвращайся, Алла, береги себя, а мы — тебя», - поделился мнением Васильев с сайтом aif.ru.
Однако, это вряд ли случится, считает актер, поскольку в Примадонне, по его мнению, слишком раздута гордыня.