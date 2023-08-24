Каролина Севастьянова показала тайного бойфренда, который позвал ее замуж: молодой красавчик

С Нового года 28-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова встречается с бойфрендом, которого никому не показывала. Мужчина на днях сделал ей предложение руки и сердца, это было сделано на фоне ночного неба.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Таинственный мужчина оказался молодым красавчиком – Севастьянова наконец-то его показала, правда, не полностью. Кстати, что именно ответила гимнастка на предложение, история умалчивает. Но она не перестает отмечать своего Мистера Икс в своем микроблоге и снабжать репосты сердечками.

До этого Севастьянова была в длительных отношениях с бизнесменом Александром Мазановым – пара была вместе 5 лет, но распалась. Они жили с ним в Монако, много путешествовали. Причин разрыва красотка не раскрыла.