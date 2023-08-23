Наталья Рудова в тонком платье попала под ливень: капли воды утонули в «ложбинке греха» — все округлости намокли

Наталья Рудова уже больше 10 лет снимается в кино. Она отметилась в таких проектах, как «Жизнь по вызову», «Бихэппи», «Татьянин день». Актриса успела поработать со многими именитыми персонами. Она держит себя в форме и носит женственные наряды. А вот личную жизнь блондинка держит за семью замками. При этом звезда не перестает дразнить мужчин.
На этот раз Наталья решила пообщаться с поклонниками. Она выложила кадры, снятые за границей. Актриса в тонком платье попала под ливень. Она была без лифчика. Блондинка встала и решила насладиться мгновением, а капли падали прямо в декольте, намочив округлости фигуры и «ложбинку греха». Рудова показала лицо без макияжа.
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Поклонники были впечатлены увиденным. Многих Рудова лишила сна. «Какая красотка», «Ой, как естественно смотрится», «Лицо умыла», «Ох, вот это декольте», «Такая мокрая и счастливая», «Просто чудо», «До чего хороша», «Лучшее решение! Показать декольте», — стали писать в Сети.