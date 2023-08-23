Наталья Рудова в тонком платье попала под ливень: капли воды утонули в «ложбинке греха» — все округлости намокли

На этот раз Наталья решила пообщаться с поклонниками. Она выложила кадры, снятые за границей. Актриса в тонком платье попала под ливень. Она была без лифчика. Блондинка встала и решила насладиться мгновением, а капли падали прямо в декольте, намочив округлости фигуры и «ложбинку греха». Рудова показала лицо без макияжа.

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