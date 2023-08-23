Бузова в бикини грациозно прилегла на побережье, оголив свой тыл: волны обласкали манкие формы

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она продолжает вести передачи и давать концерты. В свои 37 лет артистка называет себя завидной невестой. Она старается держать себя в форме и носит женственные наряды. Недавно телеведущая призналась, что уже два года не была с мужчиной. При этом в соцсетях она часто публикует кадры, на которых оголяется.
В конце лета Ольга устроила отпуск. Она проводит время в Турции. Там телеведущая не только отрывается вечерами с местными жителями, но и загорает. Очередной день артистка провела на пляже. Она облачилась в купальник цвета электрик. Бузова прилегла на камни прямо на побережье. Вода обласкала ее прелести. Звезда оголилп свой упругий тыл.
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Поклонники принялись обсуждать увиденное. «У Оли прекрасная фигура, но в таком возрасте надо хвастаться и гордиться не своим телом», «Ты до невозможности красива и очаровательна», «Ищет жениха», «Опять голая», «Формы стали такие аппетитные», — стали писать подписчики.