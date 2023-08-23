Бузова в бикини грациозно прилегла на побережье, оголив свой тыл: волны обласкали манкие формы

В конце лета Ольга устроила отпуск. Она проводит время в Турции. Там телеведущая не только отрывается вечерами с местными жителями, но и загорает. Очередной день артистка провела на пляже. Она облачилась в купальник цвета электрик. Бузова прилегла на камни прямо на побережье. Вода обласкала ее прелести. Звезда оголилп свой упругий тыл.

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