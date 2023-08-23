Воля сделал горячее селфи с женой: Утяшева в купальнике с сердечками на пикантных местах сверкнула своими прелестями

На этот раз Павел решил поделиться новым фото. Он сделал горячее селфи с женой. Телеведущий прильнул к Ляйсан, которая была в купальнике. Лифчик с сердечками на пикантных местах лишь подчеркнул ее упругие прелести. Экс-гимнастка сверкнула своим загорелым декольте.

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