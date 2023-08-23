Воля сделал горячее селфи с женой: Утяшева в купальнике с сердечками на пикантных местах сверкнула своими прелестями

Павел Воля уже больше 15 лет работает на телевидении. Он стал одним из самых известных юмористов. Примечательно, что рядом с ним находится Ляйсан Утяшева. Их считают одной из самых идеальных пар в отечественно шоу-бизнесе. Супруги вместе работают, воспитывают двоих детей и никогда не ссорятся. А недавно они устроили себе отпуск в Турции.
На этот раз Павел решил поделиться новым фото. Он сделал горячее селфи с женой. Телеведущий прильнул к Ляйсан, которая была в купальнике. Лифчик с сердечками на пикантных местах лишь подчеркнул ее упругие прелести. Экс-гимнастка сверкнула своим загорелым декольте.
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Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети звезды
«Последние дни отпуска», — заявил Воля.
Поклонники были восхищены парой. Многие осыпали комплиментами супругов. «Такая редкость увидеть в здесь настоящие лица! Без прикрас», «Главное, без фильтров любовь», «Так у вас у обоих веснушки!», «Красивые, настоящие», — стали писать подписчики.