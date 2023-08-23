Севастьянова в мини-бикини подставила «сочные булочки» солнцу: стринги впились в упругую мякоть

На этот раз Каролина проводит лето в Италии. Она делится пляжными кадрами. На новом фото гимнастка понежилась на сап-борде. Она предстала в мини-бикини, подставив солнцу свои округлости фигуры. Спортсменка игриво махала ножками. Трусы впились в ее упругий тыл.

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