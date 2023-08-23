Севастьянова в мини-бикини подставила «сочные булочки» солнцу: стринги впились в упругую мякоть

Каролина Севастьянова много лет занималась художественной гимнастикой. Она в свое время стала олимпийской чемпионкой. Примечательно, что она завершила карьеру вскоре после Игр и теперь регулярно путешествует. При этом спортсменка отметилась в шоу «Звезды в Африке». Она держит себя в форме и носит смелые наряды, притягивая к себе взгляды.
На этот раз Каролина проводит лето в Италии. Она делится пляжными кадрами. На новом фото гимнастка понежилась на сап-борде. Она предстала в мини-бикини, подставив солнцу свои округлости фигуры. Спортсменка игриво махала ножками. Трусы впились в ее упругий тыл.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены фигурой чемпионки. Многие осыпали ее комплиментами. «Прям Афродита», «Какая красивая русалочка», «Вот это формы», «Прям шикарная фигурка», «Ну грациозная, точеная, просто куколка», «Барби начала завидовать вашим ногам», — стали писать подписчики.