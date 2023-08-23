«Живу, цвету и хорошею»: Валя Карнавал в тугом платье утерла нос бывшему, козырнув изгибами фигуры «восьмерки» — загляденье

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она снимает блоги, которые собирают миллионы просмотров. Примечательно, что ей также удалось стать певицей. Все чаще она выступает на премиях и фестивалях. Молодая артистка носит смелые наряды. А после расставания с женихом Сашей Стоуном она похудела и стала чаще демонстрировать свои достоинства.
На этот раз Валя поделилась новыми кадрами. Она посетила горы, где устроила фотосессию в силуэтном платье сиреневого цвета. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры «восьмерки». Певица отказалась от нижнего белья, продемонстрировав женственные формы. Карнавал надела платок на голову, добавив образу изюминку.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
«Живу, цвету и хорошею! О том, что было — не жалею! О том, что будет — не гадаю! А то, что есть — я обожаю!» — написала звезда.
Поклонники решили, что Валя решила так утереть нос бывшему жениху. Но некоторые обрушились на нее с критикой. «Ну не бывает своих таких бедер, ну почему не признаться и жить по-честному», «Твои бедра просто шик, невероятно красивые», «Шахиризада наша», — стали писать в Сети.
Валя Карнавал. Фото: соцсети звзды