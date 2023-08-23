«Живу, цвету и хорошею»: Валя Карнавал в тугом платье утерла нос бывшему, козырнув изгибами фигуры «восьмерки» — загляденье

Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды

Блогерша решила показать свои округлые достоинства фигуры, отказавшись от белья.

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она снимает блоги, которые собирают миллионы просмотров. Примечательно, что ей также удалось стать певицей. Все чаще она выступает на премиях и фестивалях. Молодая артистка носит смелые наряды. А после расставания с женихом Сашей Стоуном она похудела и стала чаще демонстрировать свои достоинства. 

На этот раз Валя поделилась новыми кадрами. Она посетила горы, где устроила фотосессию в силуэтном платье сиреневого цвета. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры «восьмерки». Певица отказалась от нижнего белья, продемонстрировав женственные формы. Карнавал надела платок на голову, добавив образу изюминку. 

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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды

«Живу, цвету и хорошею! О том, что было — не жалею! О том, что будет — не гадаю! А то, что есть — я обожаю!» — написала звезда.

Поклонники решили, что Валя решила так утереть нос бывшему жениху. Но некоторые обрушились на нее с критикой. «Ну не бывает своих таких бедер, ну почему не признаться и жить по-честному», «Твои бедра просто шик, невероятно красивые», «Шахиризада наша», — стали писать в Сети.

 

Валя Карнавал. Фото: соцсети звзды

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