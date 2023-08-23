«Живу, цвету и хорошею»: Валя Карнавал в тугом платье утерла нос бывшему, козырнув изгибами фигуры «восьмерки» — загляденье

На этот раз Валя поделилась новыми кадрами. Она посетила горы, где устроила фотосессию в силуэтном платье сиреневого цвета. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры «восьмерки». Певица отказалась от нижнего белья, продемонстрировав женственные формы. Карнавал надела платок на голову, добавив образу изюминку.

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