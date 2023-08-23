Ольга Бузова распахнула халатик, оголив свои формы: устроила откровенное зрелище

На этот раз Ольга решила с самого утра пойти загорать. Она взяла с собой множество нарядов. На новых кадрах артистка покрасовалась в халатике, который распахнула перед зеркалом. Примечательно, что она оголила свои прелести. Артистка поправилась, поэтому ее формы округлились. Бузова теперь хвастается своим манким декольте.

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