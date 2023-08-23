Ольга Бузова распахнула халатик, оголив свои формы: устроила откровенное зрелище

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая похвасталась своей фигурой без фотошопа.

Ольга Бузова уже больше 19 лет работает на телевидении. Она стала известной на всю страну. Артистка зачастую носит смелые наряды. Она любит привлекать к себе внимание. Этим летом блондинка снималась в Африке, а вот последние дни августа решила провести в Турцию. Теперь телеведущая делится кадрами с отдыха, красуясь на пляже в купальнике.

На этот раз Ольга решила с самого утра пойти загорать. Она взяла с собой множество нарядов. На новых кадрах артистка покрасовалась в халатике, который распахнула перед зеркалом. Примечательно, что она оголила свои прелести. Артистка поправилась, поэтому ее формы округлились. Бузова теперь хвастается своим манким декольте. 

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Поклонники были впечатлены ее фигурой. Но многие не перестают критиковать звезду. «Ого, какая горячая», «Просто шикарная», «Оля, формы стали аппетитные», «А можно показать что-то кроме груди и бедер?», «Контент одинаковый», «Найдите ей парня», — стали писать в Сети.

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