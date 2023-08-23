Ольга Бузова распахнула халатик, оголив свои формы: устроила откровенное зрелище

Ольга Бузова уже больше 19 лет работает на телевидении. Она стала известной на всю страну. Артистка зачастую носит смелые наряды. Она любит привлекать к себе внимание. Этим летом блондинка снималась в Африке, а вот последние дни августа решила провести в Турцию. Теперь телеведущая делится кадрами с отдыха, красуясь на пляже в купальнике.
На этот раз Ольга решила с самого утра пойти загорать. Она взяла с собой множество нарядов. На новых кадрах артистка покрасовалась в халатике, который распахнула перед зеркалом. Примечательно, что она оголила свои прелести. Артистка поправилась, поэтому ее формы округлились. Бузова теперь хвастается своим манким декольте.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были впечатлены ее фигурой. Но многие не перестают критиковать звезду. «Ого, какая горячая», «Просто шикарная», «Оля, формы стали аппетитные», «А можно показать что-то кроме груди и бедер?», «Контент одинаковый», «Найдите ей парня», — стали писать в Сети.