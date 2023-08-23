Богини не носят лифчик: Рудова в просвечивающем топике засветила манкие выпуклости фигуры

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она стала известной персоной. Зрители особенно сильно ее полюбили после выхода сериала «Татьянин день». Теперь она все чаще снимается в более смелых образах. В свои 40 лет артистка следит за фигурой. Она также любит носить откровенные наряды, привлекая к себе мужское внимание.
На этот раз Рудова сняла утром видео, чтобы подразнить подписчиков. Она предстала в шортиках и топике из просвечивающей ткани. Актриса засветила свою грудь, так как отказалась от лифчика. Блондинка игриво покрутилась перед камерой, не прикрывая свои прелести.
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Этими кадрами Наталья сразила народ. Многие восхитились ее формами. «Ого, вот это вид», «Пикантный наряд», «Ой, все видно», «Просто сочная богиня», «Грудь тут завладела всем вниманием», «Я любуюсь такими куколками», «Просто радость для глаз», «И почему вы одиноки?» — стали писать подписчики.