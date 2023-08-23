Равшана Куркова в топике щегольнула изящными формами на отдыхе: в 43 года — само совершенство

Накануне Равшана отпраздновала свой день рождения. Она решила расслабиться и отправилась в баню в Санкт-Петербурге. Актриса не только покрасовалась без макияжа и фильтров. Она поделилась кадром, на котором предстала в топике с декольте и облегающей юбке. Куркова решила козырнуть своими изящными формами, выйдя на улицу.

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