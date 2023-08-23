Равшана Куркова в топике щегольнула изящными формами на отдыхе: в 43 года — само совершенство

Равшана Куркова уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино больше 20 лет. Примечательно, что актриса не перестает восхищать поклонников своей моложавой внешностью и стройностью. Она не скрывает, что после 30 лет ей пришлось заниматься спортом, чтобы быть в форме. Более того, она стала мамой во второй раз весной этого года. Звезде удалось скрывать беременность все девять месяцев.
Накануне Равшана отпраздновала свой день рождения. Она решила расслабиться и отправилась в баню в Санкт-Петербурге. Актриса не только покрасовалась без макияжа и фильтров. Она поделилась кадром, на котором предстала в топике с декольте и облегающей юбке. Куркова решила козырнуть своими изящными формами, выйдя на улицу.
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Равшана Куркова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит мама двоих детей. Куркову осыпали сотнями комплиментами. Примечательно, что она растит сына Гаспара, которому три года. А вот ее дочке всего пять месяцев, поэтому она пока не показывает малышку.