Ксения Бородина в тугом платье выставила пышные полушария груди напоказ в Турции: «ложбинка греха» во всей красе

На этот раз Ксения проводит время в Бодруме. Она взяла с собой множество нарядов. Утром 23 августа телеведущая щегольнула на побережье в мини-платье с глубоким декольте. Она выставила напоказ пышные полушария груди. 40-летняя Бородина не стала прятать свою «ложбинку греха».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».