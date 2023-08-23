Ксения Бородина в тугом платье выставила пышные полушария груди напоказ в Турции: «ложбинка греха» во всей красе

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в стране. Ведущая «Дома-2» решила чаще выходить в свет после развода с Курбаном Омаровым. Она частая гостья на вечеринках. Также Ксения следит за фигурой, поэтому позволяет себе носить смелые образы. В конце августа она снова уехала в Турцию.
На этот раз Ксения проводит время в Бодруме. Она взяла с собой множество нарядов. Утром 23 августа телеведущая щегольнула на побережье в мини-платье с глубоким декольте. Она выставила напоказ пышные полушария груди. 40-летняя Бородина не стала прятать свою «ложбинку греха».
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Бородина. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это форма», «Сразу видно свободную даму за 40», «Ох, вот это декольте», «Наряд для девочки, пора выбирать что-то по возрасту», «Прям такая аппетитная», — стали писать подписчики.