Севастьянова в купальнике с декольте до пупка обнажила свои «сладкие персики»: подставила солнцу интимное

Каролина Севастьянова посвятила жизнь художественной гимнастике. Она не скрывает, что всю юность посвятила спорту. В ее копилке множество наград. Она стала олимпийской чемпионкой 10 лет назад. Теперь Каролина много путешествует. Она держит себя в форме. Порой гимнастка щеголяет в смелых нарядах. Этим летом звезда проводит время в Европе.
На этот раз Каролина понежилась на побережье в Италии. Она предстала в слитном купальнике. Гимнастка нежилась на солнце. Она блеснула своим декольте до пупка. Чемпионка обнажила свои упругие полушария груди. Она подставила свои прелести солнцу. Севастьянова распустила волосы, красуясь перед бойфрендом.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие отметили, что она похорошела. «Ого, какой царственный вид», «Декольте бесподобное», «Такая хорошенькая», «Вот это формы», «Любуемся этой русалочкой», «Просто само совершенство», — стали писать подписчики.