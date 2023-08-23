«Страшно рожать»: похоронившая маму и дедушку Алиана Устиненко из «Дома-2» в шоке от мистических совпадений — страшное проклятье в семье

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко задумалась о мистических совпадения в их семье. Как только на свет появлялся новый член семейства, кто-то из родственников умирал. На днях Алиана Устиненко похоронила родного дедушку. Он умер через четыре месяца после рождения правнучки, дочери Алианы Микаэллы.
А когда старший сын Алианы Устиненко Роберт был совсем маленьким, скончалась мама Алианы. Эти мистические совпадения натолкнули Алиану Устиненко на мысли о семейном проклятии.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Не знаю, случайность или закономерность этого мира, когда одна душа приходит — уходит другая. Перерождение или правила жизни. Но у меня получилось именно так. Я родила сына, через два года ушла моя мама. Я родила дочь, через 4 месяца ушел мой дедушка. Уже и страшно рожать… не хочется терять своих близких», — призналась Алиана Устиненко в микроблоге.