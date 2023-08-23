«Страшно рожать»: похоронившая маму и дедушку Алиана Устиненко из «Дома-2» в шоке от мистических совпадений — страшное проклятье в семье

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко задумалась о мистических совпадения в их семье. Как только на свет появлялся новый член семейства, кто-то из родственников умирал. На днях Алиана Устиненко похоронила родного дедушку. Он умер через четыре месяца после рождения правнучки, дочери Алианы Микаэллы.

А когда старший сын Алианы Устиненко Роберт был совсем маленьким, скончалась мама Алианы. Эти мистические совпадения натолкнули Алиану Устиненко на мысли о семейном проклятии.

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