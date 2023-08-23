Дмитрий Шепелев заснял подросшего сына Жанны Фриске на ферме: звонко смеется, мамина улыбка

Сам Шепелев уже несколько лет живет в браке с Екатериной Тулуповой. Он принял ее дочку Ладу от прошлых отношений как родную. Также у пары родился сын Тихон. На этот раз телеведущий решил устроить увлекательные выходные детям. Он привез их на ферму, где Платон со своей свободной сестрой покормил с рук кроликов. Мальчик улыбался и звонко смеялся. Дмитрий не стал прятать его лицо.

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