Дмитрий Шепелев заснял подросшего сына Жанны Фриске на ферме: звонко смеется, мамина улыбка

Дмитрий Шепелев уже много лет работает на телевидении. Он стал известным еще в молодом возрасте. телеведущий строил отношения с Жанной Фриске. Свадьбу они не успели сыграть, так как певица заболела и умерла. После этого Дмитрий сын воспитывает их сына Платона. Мальчик увлечен музыкой и играет в баскетбол. Все чаще звездный отец показывает, каким растет наследник.
Сам Шепелев уже несколько лет живет в браке с Екатериной Тулуповой. Он принял ее дочку Ладу от прошлых отношений как родную. Также у пары родился сын Тихон. На этот раз телеведущий решил устроить увлекательные выходные детям. Он привез их на ферму, где Платон со своей свободной сестрой покормил с рук кроликов. Мальчик улыбался и звонко смеялся. Дмитрий не стал прятать его лицо.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие не перестают отмечать, что мальчик очень похож на свою маму. «Какой приятный голос», «Улыбка как у Жанны», «Классный такой», «Платон так быстро растет», «Чудесный ребенок», «Сколько счастья в его глазах», — стали писать подписчики.