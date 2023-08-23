«Ну а чего киснуть?»: Калашникова высказалась про Ладу Дэнс, которая вышла на сцену спустя две недели после госпитализации

17 августа ее навестил в больнице Андрей Малахов. Голова певицы была перебинтована. Она едва сдерживала слезы. А вот 19 августа артистка уже плясала на сцене. Она приняла участие в концерте в честь дня города в Нижнем Новгороде, рядом с исполнительницей во время выступления находились врачи. Многие решили, что Лада всех обманула ради хайпа и ее травмы не были такими серьезными, как об этом писали.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Анна Калашникова высказалась о случившемся. Она уверена, что обмана не было. Светская львица даже похвалила звезду.