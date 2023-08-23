«Ну а чего киснуть?»: Калашникова высказалась про Ладу Дэнс, которая вышла на сцену спустя две недели после госпитализации

Этим летом многих потрясла история, которая случилась с Ладой Дэнс. После выступления она ехала в такси и попала в серьезное ДТП в районе Подольска. Две машины вынесло ближе к разделительной полосе, а ее такси оказалось на обочине. Артистку госпитализировали сотрудники МЧС на вертолете. Она получила разные травмы: закрытую черепно-мозговую травму и ушибы позвоночника.
17 августа ее навестил в больнице Андрей Малахов. Голова певицы была перебинтована. Она едва сдерживала слезы. А вот 19 августа артистка уже плясала на сцене. Она приняла участие в концерте в честь дня города в Нижнем Новгороде, рядом с исполнительницей во время выступления находились врачи. Многие решили, что Лада всех обманула ради хайпа и ее травмы не были такими серьезными, как об этом писали.
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Анна Калашникова высказалась о случившемся. Она уверена, что обмана не было. Светская львица даже похвалила звезду.
«Дай Бог здоровья Ладе Дэнс. Быстро реабилитировались и уже вышла на сцену выступать. Ну а чего киснуть? У Лады сильный характер. Я думаю, это не хайп, а сильный поступок, достойный уважения и поддержки», – заявила Анна, пишет портал «А теперь внимание!».