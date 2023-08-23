«Агата у бабушки»: вдова Юдашкина засняла любопытную внучку в своем саду — срывает яблочки, любуется цветами

Теперь в загородном доме Марины бегают внуки. На этот раз она засняла дочку Галины Агату Ариеллу, которой всего один год. Малышка каждый день бывает в саду и на грядках. Она на этот раз полакомилась яблочками, которые сама сорвала. Также девочка полюбовалась цветами. Она то предстает в летних платьях, то в наряде из денима.

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