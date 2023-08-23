«Агата у бабушки»: вдова Юдашкина засняла любопытную внучку в своем саду — срывает яблочки, любуется цветами

Валентин Юдашкин ушел из жизни не так давно. Он много лет боролся с тяжелой болезнью, но его смерть для всех стала ударом. Его жена Марина теперь живет одна в большом загородном доме. Но к ней приезжает дочка Галина с зятем Петром Максаковым. Этим летом они все вместе отдыхали в США. А теперь супруги привезли своих детей в Москву.
Теперь в загородном доме Марины бегают внуки. На этот раз она засняла дочку Галины Агату Ариеллу, которой всего один год. Малышка каждый день бывает в саду и на грядках. Она на этот раз полакомилась яблочками, которые сама сорвала. Также девочка полюбовалась цветами. Она то предстает в летних платьях, то в наряде из денима.
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Агата Ариелла. Фото: соцсети звезды
«Агата у бабушки! Наша любимая девочка!» – написала звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отмечают, что кроха очень похожа на своего дедушку. «Это кто такой милый ангелочек! Булочка сладкая», «Ну какая прелестная девочка!! Мариночка, это счастье!», «На маму похожа», «Очень много черт от дедушки», «Цветочек! Бабушкина радость», — стали писать подписчики.
Агата Ариелла. Фото: соцсети звезды