«Меня невозможно равнять с другими. Пусть Махидевран терпит»: почему Сулейман на самом деле любил Хюррем

Халит Эргенч, сыгравший в турецком сериале «Великолепный век» падишаха Османской империи султана Сулеймана, в документальном фильме о съемках исторической ленты поделился своим мнением о том, почему повелитель на самом деле полюбил Хюррем султан. Ведь дело было вовсе не в ее красоте. Историки утверждают, что Роксолана уступала в миловидности и обаянии своей главной сопернице черкешенке Махидевран султан, чье имя переводится как Весенняя роза.

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Халит Эргенч поделился своими мыслями о том, что султан Сулейман просто не встречал таких независимых женщин как Хюррем, которые могли бы откровенно бороться за свою любовь, без стеснения и предрассудков демонстрируя свой ум, мудрость и интеллект.