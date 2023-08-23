«Ты была не такая»: Анастасия Решетова напугала поклонников и жену Мота своей худобой

Бывшую возлюбленную шоумена Тимати – Анастасию Решетову – раскритиковали за слишком худые ноги.
К слову, даже жена исполнителя Мота выразила свое недовольство при виде поменявшейся внешности модели.
Но сама Решетова не обращает внимание на слова о слишком худой фигуре.
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«Настя, хватит худеть! Ноги – перебор!», «Мне нравится, когда вы пышечка!», «Здравствуй, анорексия», «На самом деле она была роскошна в том весе», – написали поклонники Решетовой в социальной сети.
Анастасия Решетова и ее ноги. Фото: соцсети
Напомним, еще пару лет назад Решетова была обладательницей сочной фигуры. Знаменитость отдыхала со своей подругой Натальей Рудовой в Европе. Анастасия признавалась, что на отдыхе во Франции и Италии могла есть все, что душе угодно.
Анастасия Решетова и ее округлые формы. Фото: соцсети
Жена артиста Мота – Мария Мельникова – тоже запереживала при виде исхудавшей Анастасии Решетовой:
«Ты знаешь, я любила, когда ты была не такая худенькая».