«Ты была не такая»: Анастасия Решетова напугала поклонников и жену Мота своей худобой

Бывшую возлюбленную шоумена Тимати – Анастасию Решетову – раскритиковали за слишком худые ноги.

К слову, даже жена исполнителя Мота выразила свое недовольство при виде поменявшейся внешности модели.

Но сама Решетова не обращает внимание на слова о слишком худой фигуре.

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