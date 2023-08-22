«Сериала не будет»: Лопырева прервала молчание и отреагировала на слухи о романе с мужем Алсу

Алсу. Фото: соцсети звезды

Модель заметила, что ее соцсети стали более популярны. Оказалось, что ее обвиняют в изменах мужу.

Виктория Лопырева в свое время стала обладательницей титула «Мисс Россия». Она долгое не могла обрести счастье в личной жизни. Но вот уже несколько лет блондинка состоит в браке с Игорем Булатовым и растит сына Марка Лео. Однако пару видят вместе крайне редко.

Модель находится в Дубае, где то и дело веселится с подругами. А недавно она отдохнула в Турции, после чего появились слухи, что у звезды роман с мужем Алсу Яном Абрамовым. 

На этот раз Лопырева заметила, что ее соцсети стало посещать больше людей. Так она узнала про сплетни, которые появились в Сети. Светская львица прервала молчание. 

«Я уже привыкла читать о себе разный бред, обычно не комментирую, но последние «желтые новости» не оставляют шанса промолчать. Вы что там курите, девушки? Или это грибы? Осторожнее, здоровье еще может пригодиться. Кому и для чего нужен был этот вброс про меня и Алсу, разбираться не хочу. Сериала не будет, расходимся», — заявила она.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды

Напомним, что летом Алсу заметили без обручального кольца в Нью-Йорке. Это спровоцировало слухи о размолвке в семье. Но потом она веселилась в Европе уже с Яном. А теперь артистка прилетела в Лондон, где проводит время с дочками Сафиной и  Микеллой.

Читайте также