«Сериала не будет»: Лопырева прервала молчание и отреагировала на слухи о романе с мужем Алсу

Виктория Лопырева в свое время стала обладательницей титула «Мисс Россия». Она долгое не могла обрести счастье в личной жизни. Но вот уже несколько лет блондинка состоит в браке с Игорем Булатовым и растит сына Марка Лео. Однако пару видят вместе крайне редко.

Модель находится в Дубае, где то и дело веселится с подругами. А недавно она отдохнула в Турции, после чего появились слухи, что у звезды роман с мужем Алсу Яном Абрамовым.