Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. У нее появилось много поклонников после выхода сериала «Татьянин день». А в прошлом году актриса поработала с Павлом Прилучным в сериале «Жизнь по вызову». Она зачастую играет роковых красоток. А так как в 40 лет блондинка следит за фигурой, то легко оголяется перед камерой. На этот раз она вышла в свет в Москве.
22 августа Наталья пришла на премьеру фильма «Жизнь по вызову. Док» Когершын Сагиевой. Она щегольнула перед народом в черном костюме с удлиненным жакетом на голое тело. Блондинка предпочла рукой прикрывать декольте. Образ актрисы дополняла белая сумка-банан.
Рудова не стала утаивать, что чувствует себя привлекательной. А не так давно ее преследовал мужчина. Звезда возмутилась, что если человек не делает прямые угрозы, но ночует у тебя под дверью, то полиция ничего не сделает.
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Наталья Рудова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Наталья. Многие отметили, что тем вечером она была элегантнее всех.