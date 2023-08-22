22 августа Наталья пришла на премьеру фильма «Жизнь по вызову. Док» Когершын Сагиевой. Она щегольнула перед народом в черном костюме с удлиненным жакетом на голое тело. Блондинка предпочла рукой прикрывать декольте. Образ актрисы дополняла белая сумка-банан.

Рудова не стала утаивать, что чувствует себя привлекательной. А не так давно ее преследовал мужчина. Звезда возмутилась, что если человек не делает прямые угрозы, но ночует у тебя под дверью, то полиция ничего не сделает.

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