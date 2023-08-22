«Счастливые глаза»: Равшана Куркова показала честное фото без макияжа и фильтров, сразив фанатов — в 43 года идеальная

Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. Она пошла по стопам родителей. В ее копилке десятки ролей, включая фильм «Балканский рубеж» и сериал «А у нас во дворе...». В последнее время она все чаще показывает сына Гаспара, которому три года. А весной у нее родилась дочка, но пока даже ее имя звезда никому не говорит. 22 августа она отметила свой день рождения.
На этот раз Куркова поделилась новым фото. Она решила козырнуть природной красотой. Актриса была без макияжа и укладки. Волосы она просто присобрала в небрежный пучок. Именинница улыбалась, красуясь в одном халате.
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Равшана Куркова. Фото: соцсети звезды
«А счастливые глаза могут считаться фильтром? Спасибо за поздравления, всем любовь», — заявила она.
Поклонники были сражены тем, как актриса молодо выглядит в свои 43 года. Ее осыпали комплиментами. «Какая красота», «Вот это лицо! Словно 20 лет», «Вообще не стареете», «Где же эти молодильные яблоки прячете», «Хороша», — стали писать в Сети.