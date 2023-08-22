«Счастливые глаза»: Равшана Куркова показала честное фото без макияжа и фильтров, сразив фанатов — в 43 года идеальная

На этот раз Куркова поделилась новым фото. Она решила козырнуть природной красотой. Актриса была без макияжа и укладки. Волосы она просто присобрала в небрежный пучок. Именинница улыбалась, красуясь в одном халате.

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