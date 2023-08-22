«Ваган рассмешил нас»: Брухунова сделала умилительное фото с подросшим сыном Петросяна — заливается смехом

На курорте Брухунова часто хвастается своими женственными нарядами. Также делает фото с наследником. На этот раз Петросян заснял жену, которая смеялась вместе с малышом. Ваган был в костюмчике с принтом под Микки-Мауса и панамке. Мальчик запрокинул голову, смеясь.

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