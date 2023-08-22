«Ваган рассмешил нас»: Брухунова сделала умилительное фото с подросшим сыном Петросяна — заливается смехом

Евгений Петросян большую часть жизни выступает на сцене. Он стал одним из самых известных юмористов в России. Примечательно, что рядом с ним уже давно находится Татьяна Брухунова. Она стала его женой и подарила сына Вагана. Пара предпочитает оберегать личную жизнь от лишнего внимания. Но недавно супруги отправились отдыхать в Сочи.
На курорте Брухунова часто хвастается своими женственными нарядами. Также делает фото с наследником. На этот раз Петросян заснял жену, которая смеялась вместе с малышом. Ваган был в костюмчике с принтом под Микки-Мауса и панамке. Мальчик запрокинул голову, смеясь.
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Татьяна Брухунова с сыном. Фото: соцсети звезды
«У этого парня офигенное чувство юмора», — отметила Татьяна.
Поклонники спросили, что же так сильно развеселило мальчика.
«Ваган рассмешил нас. А потом, услышав нашу реакцию, сам засмеялся», — пояснила она.
Многие восхитились кадрами. Многие отметили, что малыш унаследовал талант отца к юмору. «Это наследственное», «Классные», «От осины не родятся апельсины», «Такое позитивное фото», — стали писать подписчики.