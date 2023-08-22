Пополневшая Бузова в бикини эпично плюхнулась в море: намочила свой аппетитный «поплавок» — трусики впились в недра

Ольга Бузова уже много лет ведет передачи и дает концерты. Она стала популярной персоной в России. Бывшая звезда «Дома-2» предпочитает носить смелые наряды. Она в свои 37 лет мечтает о семье и детях. Но пока работа у нее стоит на первом месте. После очередных съемок в Африке звезда устроила себе отпуск. Она отдыхает в Турции.
На этот раз Ольга наслаждается отдыхом в Бодруме. Накануне она повеселилась с местными жителями в ресторане. А вот 22 августа телеведущая в леопардовом бикини отправилась на пляж. Она решила освежиться в море. Примечательно, что Бузова эпично сиганула в воду с причала, продемонстрировав свои пополневшие формы.
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Потом Бузова стала плескаться в море. Она засветила свой округлый тыл в стрингах. Телеведущая наслаждалась моментом. Поклонники разделились на два лагеря. Одни ее подвергли критике, а другие были восхищены ее фигурой. «Да, когда рост высокий, чуть потолстеешь — и все, ушла былая изящность и красота», «Так сильно поправилась», «Поправилась знатно», «Какая рыбка», — стали писать в Сети.