Пополневшая Бузова в бикини эпично плюхнулась в море: намочила свой аппетитный «поплавок» — трусики впились в недра

На этот раз Ольга наслаждается отдыхом в Бодруме. Накануне она повеселилась с местными жителями в ресторане. А вот 22 августа телеведущая в леопардовом бикини отправилась на пляж. Она решила освежиться в море. Примечательно, что Бузова эпично сиганула в воду с причала, продемонстрировав свои пополневшие формы.

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