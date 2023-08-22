Каролина Севастьянова в мини-бикини встала на колени, выпятив свои «сладкие» округлости фигуры прямо на улице

На этот раз Каролина проводит время на Лазурном Берегу со своим таинственным бойфрендом. Она решила позагорать. Гимнастка позировала в мини-бикини в горох. Она решила встать на коленки и выпятила округлости своей фигуры. Спортсменка решила показать свои достоинства фигуры во всей красе перед женихом. Лифчик едва прикрыл ее грудь.

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