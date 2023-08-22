Каролина Севастьянова в мини-бикини встала на колени, выпятив свои «сладкие» округлости фигуры прямо на улице

Каролина Севастьянова уже давно стала известной. Она много лет занималась художественной гимнасткой. В ее копилке большое количество наград, включая олимпийское золото. Но 10 лет назад она завершила карьеру. Теперь спортсменка предпочитает путешествовать. При этом она следит за фигурой и регулярно демонстрирует свои достоинства.
На этот раз Каролина проводит время на Лазурном Берегу со своим таинственным бойфрендом. Она решила позагорать. Гимнастка позировала в мини-бикини в горох. Она решила встать на коленки и выпятила округлости своей фигуры. Спортсменка решила показать свои достоинства фигуры во всей красе перед женихом. Лифчик едва прикрыл ее грудь.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, вот это формы», «Какая шикарная женщина», «Всегда выглядит бесподобно», «Ну что за милое создание», «Прям конфетка», «Тут все идеально», «Такая кошечка», — стали писать подписчики.