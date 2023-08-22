«Я живу на съемной квартире с дочками, а он водит баб к нам домой»: Ольга Рапунцель набросилась на бывшего мужа

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель пожаловалась в микроблоге на бывшего мужа и отца двух ее дочерей — Василисы и Софии — Диму Дмитренко. Тот ни в какую не соглашается освободить квартиру в Москве, которую пара приобретала вместе.
Ольга Рапунцель рассказала, что дошло до того, что Дима Дмитренко приводит в их семейное гнездо своих барышень с проекта.
«По сей день я живу на съемной квартире с дочками. Домой вернуться не могу из-за него. А он что? Он водит баб к нам домой, она там моется спокойно в моей ванной, спит или спала в нашей кровати, и ее не смущает, что там вещи мои и детские. Я держусь, сижу и молчу. Я все понимаю, есть законы, есть морали, есть человеческие принципы», — негодует Ольга Рапунцель.
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Ольга Рапунцель напомнила, что квартира, которую не хочет освобождать Дима Дмитренко, и ее собственность тоже. И там прописаны ее и Дмитренко дочери.
«Но я же не привожу мужиков к нам домой. Что, отелей в Москве мало? Все соседи знают нас, и мне об этом сказали», — посетовала Ольга Рапунцель.