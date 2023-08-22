«Я живу на съемной квартире с дочками, а он водит баб к нам домой»: Ольга Рапунцель набросилась на бывшего мужа

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель пожаловалась в микроблоге на бывшего мужа и отца двух ее дочерей — Василисы и Софии — Диму Дмитренко. Тот ни в какую не соглашается освободить квартиру в Москве, которую пара приобретала вместе.

Ольга Рапунцель рассказала, что дошло до того, что Дима Дмитренко приводит в их семейное гнездо своих барышень с проекта.