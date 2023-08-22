Волосы темные, ресницы длиннющие, в одинаковых боди с дельфинами: Ефременкова показала подросших сыновей-близнецов в особенный день

«Время летит с бешеной скоростью, и вот сегодня вам уже 11 месяцев! Мне кажется, еще вчера вы жили в моем животике, и я прислушивалась к каждому вашему толчку. А сегодня мои мальчики смотрят на меня своими широко открытыми глазами, тянут свои маленькие ручки ко мне, и мое сердце просто замирает. Кристиан, Даниэль, я стала самой счастливой с вашим появлением. Мы вас с папой очень ждали, и все время, пока вы были под моим сердечком, мы представляли, какими вы будете. Вы превзошли все наши ожидания», — обратилась к детям в микроблоге Юлия Ефременкова.