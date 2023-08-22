Волосы темные, ресницы длиннющие, в одинаковых боди с дельфинами: Ефременкова показала подросших сыновей-близнецов в особенный день

Сыновьям-близнецам экс-участницы и бывшей ведущей «Дома-2» Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира 22 августа исполнилось по одиннадцать месяцев.
В этот особенный день Юлия Ефременкова поделилась совместным видео малышей в микроблоге, засняв их в одной кроватке, как обычно со спины. Мальчики темноволосые, одеты в одинаковые боди с дельфинами. Один из крох в кадре повернул голову, так что можно увидеть его длиннющие и густые ресницы. Судя по всему, сыновья и Ефременковой и Мондезира прехорошенькие.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Время летит с бешеной скоростью, и вот сегодня вам уже 11 месяцев! Мне кажется, еще вчера вы жили в моем животике, и я прислушивалась к каждому вашему толчку. А сегодня мои мальчики смотрят на меня своими широко открытыми глазами, тянут свои маленькие ручки ко мне, и мое сердце просто замирает. Кристиан, Даниэль, я стала самой счастливой с вашим появлением. Мы вас с папой очень ждали, и все время, пока вы были под моим сердечком, мы представляли, какими вы будете. Вы превзошли все наши ожидания», — обратилась к детям в микроблоге Юлия Ефременкова.
Сыновья-близнецы Юлии Ефременковой. Фото: соцсети