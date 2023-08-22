40-летняя Бородина в мини-бикини обнажила свои формы, показав живот и ягодицы без фотошопа: разница поразила

На этот раз Бородина устроила себе еще один отпуск. Она снова с дочками улетела в Турцию. Телеведущая в первый же день предстала в мини-бикини. Она решила оголить свои формы. Брюнетка обнажила свои округлости фигуры. Она решила блеснуть пышной грудью и животом, на котором появляется рельеф, а также своими ягодицами.

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