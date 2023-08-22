40-летняя Бородина в мини-бикини обнажила свои формы, показав живот и ягодицы без фотошопа: разница поразила

Ксения Бородина большую часть жизни работает на телевидении. Она остается ведущей шоу «Дом-2». Однако Ксения редко появляется на съемках, так как больше зарабатывает на рекламе. В свои 40 лет она не замужем. После второго развода телеведущая похудела и стала регулярно заниматься спортом. Она заверяет, что ее сердце не свободно.
На этот раз Бородина устроила себе еще один отпуск. Она снова с дочками улетела в Турцию. Телеведущая в первый же день предстала в мини-бикини. Она решила оголить свои формы. Брюнетка обнажила свои округлости фигуры. Она решила блеснуть пышной грудью и животом, на котором появляется рельеф, а также своими ягодицами.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие осыпали ее комплиментами. «Фигурка шикарная для 40 лет», «А почему ягодицы выглядят так неестественно?», «Чуть дрябловато, надо больше кушать», «Ого, как кожа на животе в гармошку собирается», «Стройная, но не хватает пышности», — стали писать в Сети.